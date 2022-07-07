О нас

Еврокомиссия пригласила Украину в "таможенный безвиз"

Еврокомиссия пригласила Украину в "таможенный безвиз" Украину пригласили в Конвенцию о процедуре общего транзита и Конвенцию об упрощении формальностей в торговле товарами.
Другие страны
7 июля 2022 г. 20:35
Еврокомиссия пригласила Украину в таможенный безвиз

Украину пригласили в Конвенцию о процедуре общего транзита и Конвенцию об упрощении формальностей в торговле товарами.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

По словам заместителя председателя Гостаможслужбы Владислава Суворова, решение Еврокомиссии является результатом рассмотрения выводов финальной оценочной миссии ЕС.

"Сегодня, 7 июля, на 187-м заседании рабочей группы EU-CTC принято решение пригласить Украину в Конвенцию о процедуре общего транзита, дополнить эту Конвенцию 36-й страной - Украиной, и пригласить Украину присоединиться к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами", - отмечает пресс-служба ведомства.

Как отметил международный эксперт по вопросам таможни программы ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине Витянис Алишаускас, вероятно, что международное применение системы совместного транзита может начаться уже с 1 декабря текущего года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан
7 июля 2022 г. 16:42
Посол Турции: Шушинская декларация - это больше, чем документ
Посол Турции: Шушинская декларация - это больше, чем документ
7 июля 2022 г. 15:57
Эксперт: Казахстану следует любыми способами сохранить поставки нефти в Европу
Эксперт: Казахстану следует любыми способами сохранить поставки нефти в Европу
7 июля 2022 г. 15:14
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по благоустройству поселка Рамана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по благоустройству поселка Рамана
6 июля 2022 г. 14:40
Минобразования опровергло сотрудничество с компаниями при найме учителей
Минобразования опровергло сотрудничество с компаниями при найме учителей
6 июля 2022 г. 12:43
В Баку пешеход погиб под колесами двух автомобилей
В Баку пешеход погиб под колесами двух автомобилей
6 июля 2022 г. 10:46
МО Азербайджана: Распространенная Арменией информация об обстреле является ложью
МО Азербайджана: Распространенная Арменией информация об обстреле является ложью
5 июля 2022 г. 13:28
Посол: Азербайджан оказал Украине гумпомощь на сумму 20 млн долларов США
Посол: Азербайджан оказал Украине гумпомощь на сумму 20 млн долларов США
5 июля 2022 г. 09:29
Президент Ильхам Алиев направил письмо Джозефу Байдену
Президент Ильхам Алиев направил письмо Джозефу Байдену
4 июля 2022 г. 17:42
Ильхам Алиев: США могут сыграть важную роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений
Ильхам Алиев: США могут сыграть важную роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений
4 июля 2022 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi