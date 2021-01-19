Еврокомиссия представит план защиты компаний ЕС от санкций третьих стран

Европейская комиссия намерена впредь улучшить механизмы защиты европейских компаний от санкций со стороны третьих стран

Европейская комиссия (ЕК) намерена впредь улучшить механизмы защиты европейских компаний от санкций со стороны третьих стран, например, США. 19 января, за день до инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, ЕК планирует представить план действий на этот счет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Suddeutsche Zeitung

Согласно проекту соответствующего документа, предложения нацелены на усиление евро и снижение уязвимости ЕС перед лицом возможных санкций. В документе ЕК отмечает негативные последствия ограничений, введенных администрацией Дональда Трампа против Ирана.

"Односторонние действия третьих стран нанесли ущерб торговле и инвестированию", - отметили в Еврокомиссии.

ЕК хочет расширить так называемое "блокирующее постановление" (Blocking Statute), которое призвано защитить европейские фирмы от санкций, к которым не присоединился ЕС. В дальнейшем Брюссель планирует учитывать при приобретении европейских фирм "третьими" игроками вопрос возможной уязвимости компаний перед лицом санкций. То есть впредь, если неевропейский концерн захочет купить важную фирму из той или страны ЕС, Еврокомиссия или национальный регулятор будут рассматривать, не окажется ли в таком случае приобретаемая компания более подверженной односторонним ограничениям.