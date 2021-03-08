Еврокомиссия представит 17 марта проект создания паспортов вакцинации в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) представит 17 марта свой первый проект по созданию паспортов вакцинации в ЕС, однако решения об их возможном практическом применении, в том числе на международном уровне, будут приниматься позднее

Еврокомиссия (ЕК) представит 17 марта свой первый проект по созданию паспортов вакцинации в ЕС, однако решения об их возможном практическом применении, в том числе на международном уровне, будут приниматься позднее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"17 марта Еврокомиссия утвердит свои предложения об этом документе, который не будет называться паспортом, а получит название "зеленый электронный пропуск". Вопрос о его практическом применении будет решаться позднее странами ЕС", - отметил он.