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Еврокомиссия представила план по защите инфраструктуры ЕС

Еврокомиссия представила план по защите инфраструктуры ЕС Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит план лидерам ЕС на Европейском совете 20-21 октября
Другие страны
18 октября 2022 г. 20:00
Еврокомиссия представила план по защите инфраструктуры ЕС

Еврокомиссия (ЕК) представила план по защите ключевой энергетической, цифровой, транспортной и космической инфраструктуры Европейского союза, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Проект рекомендации Еврокомиссии направлен на максимизацию и ускорение работы по защите критической инфраструктуры в трех приоритетных областях: готовность, реагирование и международное сотрудничество. С этой целью она предусматривает более сильную поддержку и координирующую роль Еврокомиссии для повышения готовности и реагирования на текущие угрозы, а также укрепление сотрудничества между государствами-членами и с соседними третьими странами. Приоритет следует отдать ключевым отраслям энергетики, цифровой инфраструктуры, транспорта и космоса", - отмечается в заявлении ЕК.

Кроме того, ЕС и НАТО создадут целевую группу по защите критической инфраструктуры.

Как отмечается в заявлении, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит план лидерам ЕС на Европейском совете 20-21 октября.

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Версия на английском языке European Commission calls for greater role over protection of critical infrastructure

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