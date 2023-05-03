Еврокомиссия представила план милитаризации промышленности ЕС на 1,5 млрд евро

Еврокомиссия представила план наращивания производства боеприпасов.

Европейская комиссия представила план наращивания производства боеприпасов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, они выделят на это 500 млн евро из бюджета ЕС и привлекут 1 млрд евро из внебюджетного Европейского фонда мира.

"Этот план ставит своей задачей увеличение наших запасов боеприпасов и их поставки в Украину, куда мы обещали поставить до конца года 1 млн боеприпасов, - заявил он. - Речь идет о переводе экономики в военный режим. Мы можем довести производство боеприпасов в Европе до 1 млн в год. На эти нужды мы намерены выделить 500 млн евро", - заявил он, подчеркнув, что эти деньги будут дополнением к уже выделенным на эти нужды инвестициям из Европейского фонда мира на уровне 1 млрд евро.

"Заводы есть. 11 стран ЕС уже могут начать ускоренное производство снарядов [натовского калибра] 155 мм и две страны ЕС снарядов 152 мм", - заявил Бретон.