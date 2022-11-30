Еврокомиссия предложила заморозить более 13 млрд евро помощи Венгрии

Руководство Европейского союза приняло решение заморозить помощь Венгрии из-за системного риска коррупции и нецелевого расходования средств ЕС.

Руководство Европейского союза приняло решение заморозить помощь Венгрии из-за системного риска коррупции и нецелевого расходования средств ЕС.

Как передает Report, об этом пишет Reuters.

Европейская комиссия одобрила в среду план восстановления Венгрии после пандемии, но заявила, что Будапешт не получит никаких выплат - на общую сумму 5,8 млрд евро - до тех пор, пока не осуществит реформы по укреплению независимости судебной системы и борьбе с коррупцией.

Отдельно ЕК также попросила правительства стран Евросоюза заморозить 7,5 млрд евро в рамках политики сплочения.

Венгрия взяла на себя обязательства по исправлению положения по 17 направлениям наряду с другими реформами верховенства права, связанными с независимостью судебной системы.