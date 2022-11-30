О нас

Еврокомиссия предложила заморозить более 13 млрд евро помощи Венгрии

Еврокомиссия предложила заморозить более 13 млрд евро помощи Венгрии Руководство Европейского союза приняло решение заморозить помощь Венгрии из-за системного риска коррупции и нецелевого расходования средств ЕС.
Другие страны
30 ноября 2022 г. 19:05
Еврокомиссия предложила заморозить более 13 млрд евро помощи Венгрии

Руководство Европейского союза приняло решение заморозить помощь Венгрии из-за системного риска коррупции и нецелевого расходования средств ЕС.

Как передает Report, об этом пишет Reuters.

Европейская комиссия одобрила в среду план восстановления Венгрии после пандемии, но заявила, что Будапешт не получит никаких выплат - на общую сумму 5,8 млрд евро - до тех пор, пока не осуществит реформы по укреплению независимости судебной системы и борьбе с коррупцией.

Отдельно ЕК также попросила правительства стран Евросоюза заморозить 7,5 млрд евро в рамках политики сплочения.

Венгрия взяла на себя обязательства по исправлению положения по 17 направлениям наряду с другими реформами верховенства права, связанными с независимостью судебной системы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
24 ноября 2022 г. 19:26
СГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
ФотоСГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
24 ноября 2022 г. 11:28
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
29 ноября 2022 г. 09:26
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
29 ноября 2022 г. 11:55
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
25 ноября 2022 г. 16:03
Завершены ремонтные работы на еще одном участке дороги Баксол
ФотоЗавершены ремонтные работы на еще одном участке дороги "Баксол"
28 ноября 2022 г. 14:00
СГБ начала аресты в Нахчыване
СГБ начала аресты в Нахчыване
25 ноября 2022 г. 10:57
Владимир Тимошенко награжден орденом Шохрат
Владимир Тимошенко награжден орденом "Шохрат"
24 ноября 2022 г. 18:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi