​Еврокомиссия предложила ввести штраф за отказ принимать беженцев

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Европейская комиссия предложила изменить правила приема беженцев в ЕС, предложив ужесточить финансовые санкции в отношении стран, не выполняющих свои обязательства по приему мигрантов, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Планируется установить штраф в размере 250 тысяч евро (около 290 тысяч долларов США) за человека.

Еврокомиссия в своем коммюнике отмечает, что эти деньги могли бы быть использованы для нужд тех стран ЕС, которые находятся в сложной финансово-экономической ситуации.

Нововведение потребует одобрения большинством стран-членов ЕС и большинством депутатов Европарламента.

Действующие сейчас законодательные нормы будут сохранены, в частности, требование к мигрантам просить об убежище в той стране, в которую они прибыли.

В Евросоюзе надеются, что новые меры уменьшат напряженность по миграционному вопросу в странах-членах союза.