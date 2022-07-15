Еврокомиссия предложила продлить санкции в отношении России до 2023 года

Европейская комиссия предлагает продлить санкции против Российской Федерации до начала 2023 года.

Европейская комиссия предлагает продлить санкции против Российской Федерации до начала 2023 года.

Как передает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в Twitter.

"Жестокая война России против Украины не ослабевает. Поэтому мы предлагаем сегодня ужесточить наши жесткие санкции ЕС против Кремля, более эффективно применять их и продлить до января 2023 года. Москва должна продолжать платить высокую цену за свою агрессию", - отметила она.

Напомним, в эти дни Европейский союз работает над согласованием седьмого пакета санкций против России. Как ожидается, в него войдет запрет на импорт российского золота и на экспорт товаров двойного назначений.