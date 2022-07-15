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Еврокомиссия предложила продлить санкции в отношении России до 2023 года

Еврокомиссия предложила продлить санкции в отношении России до 2023 года Европейская комиссия предлагает продлить санкции против Российской Федерации до начала 2023 года.
Другие страны
15 июля 2022 г. 18:09
Еврокомиссия предложила продлить санкции в отношении России до 2023 года

Европейская комиссия предлагает продлить санкции против Российской Федерации до начала 2023 года.

Как передает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в Twitter.

"Жестокая война России против Украины не ослабевает. Поэтому мы предлагаем сегодня ужесточить наши жесткие санкции ЕС против Кремля, более эффективно применять их и продлить до января 2023 года. Москва должна продолжать платить высокую цену за свою агрессию", - отметила она.

Напомним, в эти дни Европейский союз работает над согласованием седьмого пакета санкций против России. Как ожидается, в него войдет запрет на импорт российского золота и на экспорт товаров двойного назначений.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası Rusiyaya qarşı sanksiyaların 2023-cü ilə qədər uzadılmasını təklif edib
Версия на английском языке European Commission may extend anti-Russian sanctions until 2023

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