Еврокомиссия предложила продлить санкции в отношении России до 2023 года

Европейская комиссия предлагает продлить санкции против Российской Федерации до начала 2023 года.
Как передает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в Twitter.
"Жестокая война России против Украины не ослабевает. Поэтому мы предлагаем сегодня ужесточить наши жесткие санкции ЕС против Кремля, более эффективно применять их и продлить до января 2023 года. Москва должна продолжать платить высокую цену за свою агрессию", - отметила она.
Напомним, в эти дни Европейский союз работает над согласованием седьмого пакета санкций против России. Как ожидается, в него войдет запрет на импорт российского золота и на экспорт товаров двойного назначений.