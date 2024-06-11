Еврокомиссия предложила продлить на год свободное пребывание украинских беженцев в ЕС

Еврокомиссия предложила вновь продлить на год свободное пребывание украинских беженцев в ЕС без необходимости получать дополнительные документы, рекомендовав также продлить меры по их социальной защите.

Еврокомиссия предложила вновь продлить на год свободное пребывание украинских беженцев в ЕС без необходимости получать дополнительные документы, рекомендовав также продлить меры по их социальной защите.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

"Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС продлить на один год - до марта 2026 года - меры защиты украинских беженцев ", - сказал он.

Теперь это решение должны утвердить 27 стран Евросоюза. Бельгийское председательство в Совете ЕС намерено добиться утверждения этого решения до конца июня, поскольку с 1 июля председательство в Совете ЕС перейдет к Венгрии.