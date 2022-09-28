Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против России

Еврокомиссия (ЕК) предложила запретить импорт товаров из России в Евросоюз на сумму 7 млрд евро.

Еврокомиссия (ЕК) предложила запретить импорт товаров из России в Евросоюз на сумму 7 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы предлагаем ввести новый запрет на импорт российской продукции. Таким образом, товары из России не будут представлены на европейском рынке, что лишит РФ дополнительных доходов на сумму 7 млрд евро", - отметила фон дер Ляйен.

Также ЕК предложила запретить гражданам ЕС входить в состав органов управления российских госкомпаний и расширить список запрещенных к поставке в РФ товаров в сфере авиа- и электронных компонентов, химических веществ.

ЕС введет санкции против лиц, которые будут обходить рестрикции против РФ. Также Еврокомиссия предложила ввести потолок цен на российскую нефть.