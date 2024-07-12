Еврокомиссия предлагала руководству соцсети Х ввести тайную цензуру

Еврокомиссия (ЕК) предлагала представителям социальной сети X втайне ввести цензуру в обмен на отказ от претензий европейских властей к соцсети.

Еврокомиссия (ЕК) предлагала представителям социальной сети X втайне ввести цензуру в обмен на отказ от претензий европейских властей к соцсети.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил владелец социальной сети X Илон Маск.

"Еврокомиссия предлагала X незаконную секретную сделку: если бы мы ввели скрытую цензуру, никому об этом не сказав, они бы нас не штрафовали", - написал он на своей странице в соцсети.

По словам Маска, другие соцсети приняли эту сделку, X же отказалась от предложения европейских властей.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон пригрозил Х штрафом за то, что она вводит пользователей в заблуждение и нарушает установленные Евросоюзом правила.

По версии ЕК, соцсеть нарушает правила ЕС по некоторым пунктам. Так, она некорректным образом разрабатывает и использует свой интерфейс для "проверенных аккаунтов" с "синей галочкой". Запросить получение такого аккаунта может "любой желающий", из-за чего пользователи могут начать сомневаться в подлинности профилей и достоверности публикуемого там контента. Помимо этого, отмечается, что Х не соблюдает требования прозрачности в отношении рекламы, а также не предоставляет доступ к своим данным общего пользования.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в институтах Евросоюза сообщило, что ЕС намерен до конца года наложить на X штраф в 6% от ее мировой прибыли за нарушение новых норм европейского сообщества по контролю онлайн-контента.