О нас

Еврокомиссия предлагала руководству соцсети Х ввести тайную цензуру

Еврокомиссия предлагала руководству соцсети Х ввести тайную цензуру Еврокомиссия (ЕК) предлагала представителям социальной сети X втайне ввести цензуру в обмен на отказ от претензий европейских властей к соцсети.
Другие страны
12 июля 2024 г. 21:02
Еврокомиссия предлагала руководству соцсети Х ввести тайную цензуру

Еврокомиссия (ЕК) предлагала представителям социальной сети X втайне ввести цензуру в обмен на отказ от претензий европейских властей к соцсети.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил владелец социальной сети X Илон Маск.

"Еврокомиссия предлагала X незаконную секретную сделку: если бы мы ввели скрытую цензуру, никому об этом не сказав, они бы нас не штрафовали", - написал он на своей странице в соцсети.

По словам Маска, другие соцсети приняли эту сделку, X же отказалась от предложения европейских властей.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон пригрозил Х штрафом за то, что она вводит пользователей в заблуждение и нарушает установленные Евросоюзом правила.

По версии ЕК, соцсеть нарушает правила ЕС по некоторым пунктам. Так, она некорректным образом разрабатывает и использует свой интерфейс для "проверенных аккаунтов" с "синей галочкой". Запросить получение такого аккаунта может "любой желающий", из-за чего пользователи могут начать сомневаться в подлинности профилей и достоверности публикуемого там контента. Помимо этого, отмечается, что Х не соблюдает требования прозрачности в отношении рекламы, а также не предоставляет доступ к своим данным общего пользования.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в институтах Евросоюза сообщило, что ЕС намерен до конца года наложить на X штраф в 6% от ее мировой прибыли за нарушение новых норм европейского сообщества по контролю онлайн-контента.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Байден: Израиль и ХАМАС согласовали принципы прекращения огня в Газе
Байден: Израиль и ХАМАС согласовали принципы прекращения огня в Газе
12 июля 2024 г. 21:14
Глава МИД Польши: Страны НАТО не настроены принимать Украину в альянс в ближайшее время
Глава МИД Польши: Страны НАТО не настроены принимать Украину в альянс в ближайшее время
12 июля 2024 г. 20:43
Bloomberg: Украина получит меньше истребителей F-16, чем планировалось ранее
Bloomberg: Украина получит меньше истребителей F-16, чем планировалось ранее
12 июля 2024 г. 20:18
На севере Ирака погиб военнослужащий турецкой армии
На севере Ирака погиб военнослужащий турецкой армии
12 июля 2024 г. 20:06
В Нигерии из-за обвала части здания школы погибли 16 учеников
В Нигерии из-за обвала части здания школы погибли 16 учеников
12 июля 2024 г. 19:40
Президент США Джозеф Байден не поедет на Олимпиаду в Париж
Президент США Джозеф Байден не поедет на Олимпиаду в Париж
12 июля 2024 г. 19:24
В Германии подготовили секретный план по переброске войск НАТО на восток
В Германии подготовили секретный план по переброске войск НАТО на восток
12 июля 2024 г. 18:03
СМИ: Макрон примет отставку правительства 16 июля
СМИ: Макрон примет отставку правительства 16 июля
12 июля 2024 г. 17:43
Сейм в Польше лишил иммунитета экс-главу Минобороны
Сейм в Польше лишил иммунитета экс-главу Минобороны
12 июля 2024 г. 17:35
На севере Польши на аэродроме разбился военный самолет
На севере Польши на аэродроме разбился военный самолет
12 июля 2024 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi