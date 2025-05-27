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Еврокомиссия предлагает снизить потолок цен на российскую нефть

Еврокомиссия предлагает снизить потолок цен на российскую нефть Еврокомиссия при поддержке ведущих стран ЕС, включая Францию, Германию и Италию, предлагает ужесточить санкции в отношении России, снизив потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.
Другие страны
27 мая 2025 г. 10:16
Еврокомиссия предлагает снизить потолок цен на российскую нефть

Еврокомиссия при поддержке ведущих стран ЕС, включая Францию, Германию и Италию, предлагает ужесточить санкции в отношении России, снизив потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Данная инициатива обсуждается в рамках 18-го пакета санкций ЕС. На недавней встрече министров финансов "семерки" в Канаде обсуждалась возможность включить в итоговое заявление призыв к снижению ценового потолка на российскую нефть. Инициативу поддержали ЕС и Великобритания, но по просьбе министра финансов США Скотта Бессента соответствующий пункт в итоговом документе не появился.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на импорт нефтепродуктов из РФ.

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