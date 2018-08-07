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    Еврокомиссия потребовала сократить выдачу "золотых паспортов" гражданам СНГ

    © Schengen VISA

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Европейская комиссия намерена урезать количество выдаваемых в обмен на приобретение недвижимости или инвестиции паспортов и видов на жительство гражданам третьих стран, в частности, России и бывших советских республик.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Der Spiegel.

    Такое решение связано с угрозой использования "золотых" документов для отмывания денег и подрыва безопасности ЕС, говорят чиновники. 

    По словам еврокомиссара по юстиции Веры Юровой, новые директивы будут разработаны и опубликованы уже осенью. 

    "Еврокомиссия сильно обеспокоена увеличением количества выданных "золотых паспортов", - заявила она.

    В некоторых странах ЕС действует правило "золотых" виз и паспортов: вид на жительство или гражданство можно получить в обмен на приобретение недвижимости или существенные инвестиции в экономику государства.

    Среди европейских стран комиссары особо выделили Кипр, Грецию и Мальту, а среди обладателей "золотых документов" - граждан России, стран СНГ и Китая.

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