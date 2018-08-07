Еврокомиссия потребовала сократить выдачу "золотых паспортов" гражданам СНГ

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Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Европейская комиссия намерена урезать количество выдаваемых в обмен на приобретение недвижимости или инвестиции паспортов и видов на жительство гражданам третьих стран, в частности, России и бывших советских республик.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Der Spiegel.

Такое решение связано с угрозой использования "золотых" документов для отмывания денег и подрыва безопасности ЕС, говорят чиновники.

По словам еврокомиссара по юстиции Веры Юровой, новые директивы будут разработаны и опубликованы уже осенью.

"Еврокомиссия сильно обеспокоена увеличением количества выданных "золотых паспортов", - заявила она.

В некоторых странах ЕС действует правило "золотых" виз и паспортов: вид на жительство или гражданство можно получить в обмен на приобретение недвижимости или существенные инвестиции в экономику государства.

Среди европейских стран комиссары особо выделили Кипр, Грецию и Мальту, а среди обладателей "золотых документов" - граждан России, стран СНГ и Китая.