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Еврокомиссия потребовала разъяснений Венгрии по визам для россиян

Еврокомиссия потребовала разъяснений Венгрии по визам для россиян Еврокомиссия официально потребовала разъяснений Венгрии по вопросу о включении россиян и белорусов в программу упрощенного получения долгосрочных виз.
Другие страны
2 августа 2024 г. 13:25
Еврокомиссия потребовала разъяснений Венгрии по визам для россиян

Еврокомиссия официально потребовала разъяснений Венгрии по вопросу о включении россиян и белорусов в программу упрощенного получения долгосрочных виз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон в соцсети "Х".

"Я направила письмо венгерскому правительству с запросом разъяснений. Если их схема с облегченным доступом представляет угрозу, мы примем меры", - написала она.

При этом она указала, что рассматривает Россию "как угрозу безопасности" и требует от стран ЕС "больше бдительности". "Предоставление потенциальным российским шпионам и диверсантам свободного доступа в ЕС подорвет нашу общую безопасность", - отметила она.

Юханссон опубликовала текст письма, адресованного главе МВД Венгрии, в котором, в частности, подчеркнула, что ЕС еще в сентябре 2022 года ввел неизбирательные санкции против всех россиян без исключения, отменив соглашения об упрощении визового режима и рекомендовав странам ЕС максимально ужесточить "процесс выдачи виз россиянам и их контроль на границах".

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