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Еврокомиссия потратит на военные нужды стран ЕС почти €400 млрд

Еврокомиссия потратит на военные нужды стран ЕС почти €400 млрд Европейская комиссия намерена высвободить из бюджета Евросоюза почти €400 млрд, предназначенных на развитие депрессивных регионов стран ЕС, и потратить их на оборонные нужды.
Другие страны
12 ноября 2024 г. 08:05
Еврокомиссия потратит на военные нужды стран ЕС почти €400 млрд

Европейская комиссия намерена высвободить из бюджета Евросоюза почти €400 млрд, предназначенных на развитие депрессивных регионов стран ЕС, и потратить их на оборонные нужды.

Как передает Report, об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

По данным источников газеты, Еврокомиссия в ближайшее время планирует разрешить государствам Европейского союза тратить на военно-промышленный комплекс и военно-транспортную инфраструктуры средства из так называемого фонда сплочения (Cohesion fund). Он был предназначен для финансирования наиболее отсталых регионов государств блока и сближения их по уровню развития с передовыми.

За семь лет ЕС собирался выделить на эти цели €392 млрд. Основными получателями средств фонда являются страны Восточной Европы, в первую очередь Польша и страны Прибалтики.

Европейская комиссия пока не дала согласия использовать эти деньги на прямые закупки оружия, однако они будут потрачены на инвестиции в военную промышленность и на военно-инфраструктурные проекты.

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