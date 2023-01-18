Еврокомиссия попросит страны ЕС внести дополнительные взносы в союзный бюджет

Еврокомиссия (ЕК) попросит страны ЕС внести дополнительные взносы в его бюджет сверх согласованных платежей.

Еврокомиссия(ЕК) этим летом запросит страны сообщества внести дополнительные взносы в бюджет ЕС сверх согласованных в 2020 году платежей в 1,8 трлн евро на период с 2021 по 2027 годы. Это связано в том числе с расходами на помощь Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

"Мы должны в некотором смысле заполнить бюджет ЕС, поскольку большая часть наших резервов была истрачена за первые годы (семилетнего бюджетного периода ЕС с 2021 по 2027 годы)", - цитирует агентство первого замглавы Еврокомиссии Валдиса и чиновников ЕК.

"Страны-члены ЕС должны будут поддержать долгосрочный бюджет 2021-2027 годов за счет дополнительных национальных взносов в течение среднесрочного пересмотра бюджета, который пройдет этим летом", - отметило агентство со ссылкой на неназванного чиновника ЕС, пояснив, что дополнительные расходы связаны с "войной в Украине и энергетическим кризисом".