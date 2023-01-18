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Еврокомиссия попросит страны ЕС внести дополнительные взносы в союзный бюджет

Еврокомиссия попросит страны ЕС внести дополнительные взносы в союзный бюджет Еврокомиссия (ЕК) попросит страны ЕС внести дополнительные взносы в его бюджет сверх согласованных платежей.
Другие страны
18 января 2023 г. 16:57
Еврокомиссия попросит страны ЕС внести дополнительные взносы в союзный бюджет

Еврокомиссия(ЕК) этим летом запросит страны сообщества внести дополнительные взносы в бюджет ЕС сверх согласованных в 2020 году платежей в 1,8 трлн евро на период с 2021 по 2027 годы. Это связано в том числе с расходами на помощь Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

"Мы должны в некотором смысле заполнить бюджет ЕС, поскольку большая часть наших резервов была истрачена за первые годы (семилетнего бюджетного периода ЕС с 2021 по 2027 годы)", - цитирует агентство первого замглавы Еврокомиссии Валдиса и чиновников ЕК.

"Страны-члены ЕС должны будут поддержать долгосрочный бюджет 2021-2027 годов за счет дополнительных национальных взносов в течение среднесрочного пересмотра бюджета, который пройдет этим летом", - отметило агентство со ссылкой на неназванного чиновника ЕС, пояснив, что дополнительные расходы связаны с "войной в Украине и энергетическим кризисом".

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Версия на английском языке European Commission to ask EU countries to make additional contributions to Union budget
Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası Aİ ölkələrindən ittifaqın büdcəsinə əlavə ödəmələr etməsini istəyəcək

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