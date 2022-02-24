Еврокомиссия поможет странам ЕС в подготовке к принятию беженцев из Украины

Еврокомиссия (ЕК) готова поддержать государства - члены ЕС в подготовке к приему беженцев по мере развития ситуации в Украине.

Еврокомиссия (ЕК) готова поддержать государства - члены ЕС в подготовке к приему беженцев по мере развития ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"Еврокомиссия готова поддержать государства-члены в готовности к приему [беженцев] по мере развития ситуации на Украине. Я благодарю Польшу, Чехию, Румынию, Словакию и Венгрию в их готовности и желании предоставить немедленную защиту", - написала еврокомиссар.