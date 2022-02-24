О нас
Аудио новости

Еврокомиссия поможет странам ЕС в подготовке к принятию беженцев из Украины

Еврокомиссия поможет странам ЕС в подготовке к принятию беженцев из Украины Еврокомиссия (ЕК) готова поддержать государства - члены ЕС в подготовке к приему беженцев по мере развития ситуации в Украине.
Другие страны
24 февраля 2022 г. 15:13
Еврокомиссия поможет странам ЕС в подготовке к принятию беженцев из Украины

Еврокомиссия (ЕК) готова поддержать государства - члены ЕС в подготовке к приему беженцев по мере развития ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"Еврокомиссия готова поддержать государства-члены в готовности к приему [беженцев] по мере развития ситуации на Украине. Я благодарю Польшу, Чехию, Румынию, Словакию и Венгрию в их готовности и желании предоставить немедленную защиту", - написала еврокомиссар.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı ölkələri Ukraynadan qaçqın qəbuluna hazırlaşır
Версия на английском языке European Commission to help EU countries to prepare for refugees from Ukraine

Экслюзивные новости

Посол обратилась к проживающим в Украине гражданам Азербайджана
Посол обратилась к проживающим в Украине гражданам Азербайджана
24 февраля 2022 г. 15:44
Спецпредставитель Зеленского: ВС Украины дают отпор российскому агрессору
Спецпредставитель Зеленского: ВС Украины дают отпор российскому агрессору
24 февраля 2022 г. 11:58
Назначен новый глава миссии МВФ по Азербайджану
Назначен новый глава миссии МВФ по Азербайджану
23 февраля 2022 г. 18:57
Глава организации Матери Сребреницы: Резня в Ходжалы является актом геноцида
Глава организации "Матери Сребреницы": Резня в Ходжалы является актом геноцида
23 февраля 2022 г. 14:10
Председатель Милли Меджлиса посетит Египет
Председатель Милли Меджлиса посетит Египет
23 февраля 2022 г. 13:42
Назначен новый директор Научно-исследовательского института медицинской реабилитации
ФотоНазначен новый директор Научно-исследовательского института медицинской реабилитации
23 февраля 2022 г. 10:34
И.о. главы Конституционного Суда Украины: Я против новой Конституции
ФотоИ.о. главы Конституционного Суда Украины: Я против новой Конституции
22 февраля 2022 г. 10:08
В полицию поступило много жалоб на главу компании, перекрывшего дорогу в Баку
В полицию поступило много жалоб на главу компании, перекрывшего дорогу в Баку
21 февраля 2022 г. 12:12
Первый газ с Абшерона будет получен в 2023 году
Первый газ с "Абшерона" будет получен в 2023 году
18 февраля 2022 г. 13:23
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
18 февраля 2022 г. 11:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi