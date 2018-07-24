Еврокомиссия поможет Греции в тушении пожаров

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Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Глава ЕК Жан-Клод Юнкер направил письмо премьеру Греции Алексису Ципрасу, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожарах в стране и сообщил, что еврокомиссар по кризисному регулированию направится в Афины для координации со структурами гражданской обороны.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"С тяжелым сердцем узнал о гибели множества людей в разрушительных пожарах в Греции. От имени Еврокомиссии хочу выразить искренние соболезнования семьям и друзьям погибших. Все будет сделано, чтобы предоставить помощь сегодня, завтра и столько, сколько понадобится", — говорится в письме.

В нем также указывается, что еврокомиссар Кристос Стилианидес направляется во вторник в Афины для координации с местными властями.

По предварительным данным, жертвами сильных пожаров в Аттике за сутки стали не менее 50 человек, более 150 пострадали.