Еврокомиссия получила письмо от Киева с предложением по вывозу зерна

Евросоюз обсуждает с властями Украины укрепление альтернативных Черному морю путей вывоза зерна после прекращения действия зерновой сделки.

Евросоюз обсуждает с властями Украины укрепление альтернативных Черному морю путей вывоза зерна после прекращения действия зерновой сделки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия, дискуссии ведутся и о пути через порты Прибалтики.

"Наша цель - вывозить зерно, а также искать альтернативные Черному морю пути. Еврокомиссия полностью вовлечена в рассмотрение всех коридоров, балтийский коридор тоже очень важный", - сказала она.

По словам представителя ЕК, Брюссель получил письмо с предложением от властей Украины относительно вывоза зерна после прекращения действия зерновой сделки.