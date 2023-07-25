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Еврокомиссия получила письмо от Киева с предложением по вывозу зерна

Еврокомиссия получила письмо от Киева с предложением по вывозу зерна Евросоюз обсуждает с властями Украины укрепление альтернативных Черному морю путей вывоза зерна после прекращения действия зерновой сделки.
Другие страны
25 июля 2023 г. 15:00
Еврокомиссия получила письмо от Киева с предложением по вывозу зерна

Евросоюз обсуждает с властями Украины укрепление альтернативных Черному морю путей вывоза зерна после прекращения действия зерновой сделки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия, дискуссии ведутся и о пути через порты Прибалтики.

"Наша цель - вывозить зерно, а также искать альтернативные Черному морю пути. Еврокомиссия полностью вовлечена в рассмотрение всех коридоров, балтийский коридор тоже очень важный", - сказала она.

По словам представителя ЕК, Брюссель получил письмо с предложением от властей Украины относительно вывоза зерна после прекращения действия зерновой сделки.

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Версия на английском языке European Commission receives letter from Kyiv with proposal to export grain

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