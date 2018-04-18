Еврокомиссия поддержала вступление Македонии и Албании в ЕС

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Еврокомиссия предложила начать переговоры о вступлении в ЕС Албании и Македонии.

Как передает Report , об этом сообщает The Independent.

В июне рекомендации должны будут получить окончательное одобрение глав правительства стран ЕС. При принятии решений будут учтут многие факторы, в том числе состояние преступности, коррупции и локальных конфликтов.

Главы европейской дипломатии Федерика Могерини уже сказала, что государства достигли значительного прогресса в проведении реформ, инициированных Брюсселем. В связи с этим они могли бы присоединиться к соседним Сербии и Черногории, которые находятся в процессе вступления, добавила она.