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    Еврокомиссия поддержала вступление Македонии и Албании в ЕС

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Еврокомиссия предложила начать переговоры о вступлении в ЕС Албании и Македонии.

    Как передает Report , об этом сообщает The Independent.

    В июне рекомендации должны будут получить окончательное одобрение глав правительства стран ЕС. При принятии решений будут учтут многие факторы, в том числе состояние преступности, коррупции и локальных конфликтов.

    Главы европейской дипломатии Федерика Могерини уже сказала, что государства достигли значительного прогресса в проведении реформ, инициированных Брюсселем. В связи с этим они могли бы присоединиться к соседним Сербии и Черногории, которые находятся в процессе вступления, добавила она.

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