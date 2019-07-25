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Еврокомиссия подала в суд на Венгрию

Еврокомиссия подала в суд на Венгрию
​Еврокомиссия обратилась в суд ЕС в рамках дисциплинарной процедуры против Венгрии из-за принятых в этой стране законов в сфере миграции

Еврокомиссия обратилась в суд ЕС в рамках дисциплинарной процедуры против Венгрии из-за принятых в этой стране законов в сфере миграции, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня Европейская комиссия приняла решение передать дело Венгрии в суд ЕС в отношении законодательства, которое вводит уголовную ответственность за деятельность в поддержку ходатайств о предоставлении убежища и еще больше ограничивает право просить убежища", - говорится в сообщении.

Отметим, что венгерский парламент одобрил ряд законопроектов, которые вводят ограничения в отношении неправительственных организаций и криминализируют помощь нелегальным мигрантам.

Напомним, что Венгрия выступает против обязательной квоты распределения мигрантов. 

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