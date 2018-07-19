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    Еврокомиссия подала в суд на Венгрию и Германию за невыполнение третьего энергопакета

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/  Еврокомиссия (ЕК) начала разбирательство в Европейском суде юстиции в отношении Венгрии и Германии за невыполнение норм третьего энергопакета. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении ЕК.

    "Еврокомиссия привлекла к суду Германию и Венгрию за неполное выполнение требований третьего энергопакета", - говорится в документе.

    Третий энергетический пакет (англ. Third Energy Package) — законодательство Евросоюза по либерализации газового и электрического рынков. Принято Советом ЕС и Европарламентом в июле 2009 и вступило в силу 3 сентября того же года. Ключевым аспектом данного пакета директив и регламентов ЕС является ограничение монополии поставщиков газа и электричества, которые блокируют поставку конкурирующих энергетических компаний за счет владения сетями доставки к потребителям (газопроводами, ЛЭП и т.п.).

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