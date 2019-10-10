​Еврокомиссия подала новый иск в Евросуд против Польши

Еврокомиссия (ЕК) подала новый иск в Европейский суд юстиции против Польши, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По мнению ЕК, предусмотренные судебной реформой в Польше дисциплинарные меры против местных судей могут поставить под сомнение независимость судебной системы Польши и несовместимы с судебными нормами ЕС.

"Еврокомиссия приняла решение подать иск в Европейский суд юстиции. Учитывая потенциальный риск, что дисциплинарный кодекс (в отношении судей - ред.) может подорвать принцип независимости судебной системы Польши, Еврокомиссия рассчитывает, что финальное решение по данному иску будет принято в кратчайшие сроки", - говорится в заявлении ЕК.

Еврокомиссия также подчеркнула, что в ожидании решения суда она продолжит применять процедуру устранения нарушений и требовать от Польши приведения своего судебного законодательства в соответствие с европейскими принципами.