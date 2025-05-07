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Еврокомиссия подала иск против Венгрии за нарушение миграционной политики ЕС

Еврокомиссия подала иск против Венгрии за нарушение миграционной политики ЕС Еврокомиссия подала иск против Венгрии в Европейский суд юстиции, обвинив эту страну в нарушениях миграционных норм ЕС.
Другие страны
7 мая 2025 г. 18:07
Еврокомиссия подала иск против Венгрии за нарушение миграционной политики ЕС

Еврокомиссия подала иск против Венгрии в Европейский суд юстиции, обвинив эту страну в нарушениях миграционных норм ЕС.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЕК.

Еврокомиссия считает, что Будапешт подрывает общую политику ЕС по борьбе с нелегальной миграцией, поскольку Венгрия досрочно выпустила в 2023 году ряд лиц, приговоренных к разным срокам тюремного заключения за содействие нелегальным мигрантам в проникновении на территории ЕС, а также разрешила нескольким из них завершить отбывание наказаний в других государствах. В ЕК подчеркнули, что нет уверенности, что "эти приговоры будут выполнены за границей". Иными словами, что в странах Северной Африки их не отпустят за взятку.

Это решение ЕК опубликовано наряду с еще 14 различными процедурами устранения нарушений европейского законодательства государствами ЕС. Такие решения Еврокомиссия выносит ежемесячно. Они могут касаться любых сфер, где действуют общеевропейские нормы, за соблюдением которых она следит - от культуры до тяжелой промышленности.

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