Еврокомиссия подала иск против Венгрии за нарушение миграционной политики ЕС

Еврокомиссия подала иск против Венгрии в Европейский суд юстиции, обвинив эту страну в нарушениях миграционных норм ЕС.

Еврокомиссия подала иск против Венгрии в Европейский суд юстиции, обвинив эту страну в нарушениях миграционных норм ЕС.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЕК.

Еврокомиссия считает, что Будапешт подрывает общую политику ЕС по борьбе с нелегальной миграцией, поскольку Венгрия досрочно выпустила в 2023 году ряд лиц, приговоренных к разным срокам тюремного заключения за содействие нелегальным мигрантам в проникновении на территории ЕС, а также разрешила нескольким из них завершить отбывание наказаний в других государствах. В ЕК подчеркнули, что нет уверенности, что "эти приговоры будут выполнены за границей". Иными словами, что в странах Северной Африки их не отпустят за взятку.

Это решение ЕК опубликовано наряду с еще 14 различными процедурами устранения нарушений европейского законодательства государствами ЕС. Такие решения Еврокомиссия выносит ежемесячно. Они могут касаться любых сфер, где действуют общеевропейские нормы, за соблюдением которых она следит - от культуры до тяжелой промышленности.