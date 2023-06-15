Еврокомиссия планирует сделать цифровой евро доступным для физических лиц

Европейская комиссия (ЕК) хочет, чтобы цифровым евро могли пользоваться не только банки, но и любой рядовой пользователь.

Европейская комиссия (ЕК) хочет, чтобы цифровым евро могли пользоваться не только банки, но и любой рядовой пользователь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил информационный портал Euractiv со ссылкой на проект документа ЕК.

Согласно информации портала, базовые услуги по проведению цифровых платежей в евро будут оказываться бесплатно для физических лиц в любом банке, даже если они не являются его клиентами. Платежные сервисы, в свою очередь, могут удерживать с продавца комиссию, если она не превышает плату, требуемую за использование других платежных средств.

Кроме того, ЕЦБ планирует ввести ограничения на количество депозитных счетов в цифровых евро, которое может иметь физическое лицо, чтобы избежать проблемы финансовой нестабильности.

Использовать валюту можно будет как онлайн, так и в режиме бесконтактных платежей для небольших транзакций. При этом для персональных данных пользователей цифрового евро будут предусмотрены "самые современные меры по обеспечению безопасности и сохранению конфиденциальности", цитирует портал текст документа. Исключением станут микропредприятия с менее чем 10 сотрудниками и годовым оборотом менее €2 млн - они не смогут пользоваться цифровой валютой.