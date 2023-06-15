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Еврокомиссия планирует сделать цифровой евро доступным для физических лиц

Еврокомиссия планирует сделать цифровой евро доступным для физических лиц Европейская комиссия (ЕК) хочет, чтобы цифровым евро могли пользоваться не только банки, но и любой рядовой пользователь.
Другие страны
15 июня 2023 г. 17:00
Еврокомиссия планирует сделать цифровой евро доступным для физических лиц

Европейская комиссия (ЕК) хочет, чтобы цифровым евро могли пользоваться не только банки, но и любой рядовой пользователь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил информационный портал Euractiv со ссылкой на проект документа ЕК.

Согласно информации портала, базовые услуги по проведению цифровых платежей в евро будут оказываться бесплатно для физических лиц в любом банке, даже если они не являются его клиентами. Платежные сервисы, в свою очередь, могут удерживать с продавца комиссию, если она не превышает плату, требуемую за использование других платежных средств.

Кроме того, ЕЦБ планирует ввести ограничения на количество депозитных счетов в цифровых евро, которое может иметь физическое лицо, чтобы избежать проблемы финансовой нестабильности.

Использовать валюту можно будет как онлайн, так и в режиме бесконтактных платежей для небольших транзакций. При этом для персональных данных пользователей цифрового евро будут предусмотрены "самые современные меры по обеспечению безопасности и сохранению конфиденциальности", цитирует портал текст документа. Исключением станут микропредприятия с менее чем 10 сотрудниками и годовым оборотом менее €2 млн - они не смогут пользоваться цифровой валютой.

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