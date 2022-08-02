Еврокомиссия перевела Украине €1 млрд макрофинансовой кредитной помощи

Еврокомиссия завершила перевод Украине пакета макрофинансовой кредитной помощи в 1 млрд евро, согласованного в июле.

Еврокомиссия завершила перевод Украине пакета макрофинансовой кредитной помощи в 1 млрд евро, согласованного в июле.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении ЕК.

"Еврокомиссия перевела Украине второй транш в 500 млн евро из программы макрофинансовой помощи в 1 млрд евро. Первый транш в 500 млн евро был переведен 1 августа", - сообщила ЕК.

На саммите ЕС 23-24 июня лидеры сообщества сообщили о намерении выделить Украине до конца года до 9 млрд евро льготных кредитов. В июле Еврокомиссия объявила о разработке этой программы, однако до настоящего момента страны ЕС не согласовали источники ее финансирования, поэтому она пока смогла направить Киеву 1 млрд евро.

Весной ЕС перевел Украине еще 1,2 млрд евро - все деньги, которые были предусмотрены для страны на 2022 год в рамках штатной программы макрофинансового кредитования со стороны Евросоюза.