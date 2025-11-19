Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Еврокомиссия: Пакет военной мобильности потребует существенных инвестиций

    Другие страны
    • 19 ноября, 2025
    • 19:42
    Еврокомиссия: Пакет военной мобильности потребует существенных инвестиций

    Представленный ЕК пакет военной мобильности предполагает выделение 17,7 млрд евро на эти цели в рамках механизма "Соединяя Европу" в следующем семилетнем бюджете блока 2028-2034 годы, что в десять раз превышает 1,7 млрд евро в текущем бюджете.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в одобренном сегодня ЕК документах.

    В центре плана находится новая Европейская система усиленного реагирования на военную мобильность (EMERS), новая схема, позволяющая странам-членам - или Комиссии - предлагать временную приостановку обычных правил транспортировки в чрезвычайных ситуациях.

    После запуска EMERS предоставит военным приоритетный доступ к инфраструктуре, транспортным средствам и основным услугам.

    В настоящее время дороги, мосты, железные дороги и бюрократические процедуры блока не позволяют быстро реагировать в случае угрозы. Некоторые страны требуют 45-дневного предварительного уведомления для предоставления разрешений.

    По словам еврокомиссара Андрюса Кубилюса, стратегия ЕС – извлечения уроков из украинского опыта. "Наши вооруженные силы должны иметь возможность передвигаться в течение минут и часов - а не недель и месяцев. Ситуация, когда на перемещение войск требуется 45 дней, недопустима в современных условиях. Скорость является краеугольным камнем обороны и сдерживания", - отметил он.

    Как указано в представленном пакете, большая часть усилий Европы по повышению военной мобильности заключается в определении 500 критических точек и целевых инвестиций для устранения "узких мест" вдоль приоритетных коридоров. Однако, из-за чувствительности этой информации, Кубилиус отказался дать расшифровку, о каких коридорах и "узких местах" идет речь.

    Также предусмотрены усилия по улучшению связи транспортной инфраструктуры ЕС с Украиной, что по расчетам обойдется в 100 млрд евро.

    На пресс-конференции, представляя документ представители ЕК отметили, что все эти серьезные финансовые влияния в военную сферу во мирное время сложно объяснить европейцам. Но главными аргументами при этом являются, что отсутствие готовности в случае чрезвычайной ситуации может оказаться гибельной, кроме того, развитие инфраструктуры, технологий и промышленности имеет двойное назначение, так как используется для мирной жизни и создает рабочие места.

    Еврокомиссия Пакет военной мобильности Андрюс Кубилюс
    Avropa Komissiyası: Hərbi mobillik paketi əhəmiyyətli investisiyalar tələb edəcək

    Последние новости

    20:11
    Фото

    Азербайджан и Турция планируют реализовать совместные проекты в сфере ИКТ

    ИКТ
    20:02

    Эрдоган заявил о необходимости возобновления стамбульских переговоров

    В регионе
    20:02

    Сборная Азербайджана потеряла 4 позиции в рейтинге ФИФА

    Футбол
    19:59

    Бельгия вновь столкнется с трехдневным транспортным хаосом с 24 ноября

    Другие страны
    19:57
    Фото

    Кыргызстан и Китай подписали программу межмидовского сотрудничества на 2026-2027 годы

    В регионе
    19:46

    В 2026 году расходы Фонда страхования от безработицы увеличатся

    Социальная защита
    19:42

    Еврокомиссия: Пакет военной мобильности потребует существенных инвестиций

    Другие страны
    19:34

    Президент Кении принял министра оборонной промышленности Азербайджана

    Внешняя политика
    19:32

    Лейла Алиева посетила Международный фестиваль STEAM Азербайджан

    Внутренняя политика
    Лента новостей