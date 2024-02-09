President
О нас

Еврокомиссия отметила прогресс на пути вступления Украины в ЕС

Еврокомиссия отметила прогресс на пути вступления Украины в ЕС В Еврокомиссии (ЕК) подтвердили, что в процессе вступления в ЕС Украине надлежит пройти все необходимые этапы и при этом отметили ее успехи на европейском пути, cообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс".
Другие страны
9 февраля 2024 г. 19:15
Еврокомиссия отметила прогресс на пути вступления Украины в ЕС

В Еврокомиссии (ЕК) подтвердили, что в процессе вступления в ЕС Украине надлежит пройти все необходимые этапы и при этом отметили ее успехи на европейском пути, cообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс".

"Совершенно очевидно, что не существует возможного сокращения процесса вступления в Европейский союз. Мы повторяли это: данный процесс основывается на достижениях. И в отчетах можно видеть, какие усилия уже предприняты Украиной, чтобы добиться этого вступления", - заявила сегодня на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Ана Писонеро.

По ее словам, несмотря на ситуацию, в которой находится эта страна, можно только подтвердить, что, по мнению Еврокомиссии, "достигнутый прогресс впечатляет".

Пресс-секретарь сообщила, что в ближайшие недели ЕК сможет представить для рассмотрения государствам-членам свою редакцию порядка переговоров ЕС с Украиной.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
5 февраля 2024 г. 16:35
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
5 февраля 2024 г. 12:44
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
8 февраля 2024 г. 16:41
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
5 февраля 2024 г. 12:05
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
В Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
ФотоВ Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
4 февраля 2024 г. 02:47
В Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
ФотоВ Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
6 февраля 2024 г. 07:13
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
8 февраля 2024 г. 13:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi