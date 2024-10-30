Еврокомиссия отказалась начать переговоры с Грузией о приеме в ЕС

Еврокомиссия отказалась дать рекомендацию начать переговоры с Грузией о приеме в Евросоюз, потребовав смены политического курса Тбилиси.

Еврокомиссия отказалась дать рекомендацию начать переговоры с Грузией о приеме в Евросоюз, потребовав смены политического курса Тбилиси.

Как передает Report, заявление об этом содержится в опубликованном в Брюсселе ежегодном докладе Еврокомиссии о расширении и прогрессе стран - кандидатов на пути в ЕС.

"Если Грузия не сменит свой курс, который подрывает ее путь в ЕС, и не продемонстрирует зримых усилий для ответа на озабоченности Евросоюза в проведении ключевых реформ, Еврокомиссия не будет в состоянии рассмотреть возможность рекомендовать начало переговоров с Грузией", - говорится в документе.

Рекомендация ЕК является ключевым шагом для начала переговоров о приеме страны-кандидата.

Еврокомиссия подчеркнула, что Грузия выполняет лишь 49% всех решений Евросоюза во внешней политике, находясь по этому показателю на предпоследнем месте среди 10 государств-кандидатов, сразу после Турции.