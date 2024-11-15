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Еврокомиссия оставила без изменений прогнозы роста экономики США, Китая и мира

Еврокомиссия оставила без изменений прогнозы роста экономики США, Китая и мира Еврокомиссия (ЕК) впервые по меньшей мере за десятилетие оставила одновременно без изменений прогнозы экономического роста мировой экономики, экономики США и КНР по сравнению со своим весенним прогнозом.
Другие страны
15 ноября 2024 г. 13:49
Еврокомиссия оставила без изменений прогнозы роста экономики США, Китая и мира

Еврокомиссия (ЕК) впервые по меньшей мере за десятилетие оставила одновременно без изменений прогнозы экономического роста мировой экономики, экономики США и КНР по сравнению со своим весенним прогнозом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в осеннем экономическом прогнозе ЕК о ситуации в мировой экономике в 2025-2026 годах.

Так, мировая экономика в 2025 году вырастет на 3,3%, что совпадает с весенней оценкой, на 2026 год ЕК ожидает сохранения роста на том же уровне.

Прогноз роста ВВП США на 2025 год остается на уровне 2,1%, в 2026 году ожидается незначительное увеличение до 2,2%. Аналогичная тенденция по прогнозу роста в КНР, который остался на уровне в 4,6%.

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