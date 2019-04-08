Еврокомиссия оштрафовала американскую энергокомпанию на 52 млн евро

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Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала американскую энергокомпанию General Electric (GE) за предоставление ложных сведений в рамках расследования ЕК плана GE по приобретению американского производителя компонентов для турбин ветряных электрогенераторов LM Wind.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении высшего органа исполнительной власти ЕС.

"Европейская комиссия оштрафовала General Electric на 52 млн евро за предоставление некорректных данных в ходе расследования Еврокомиссией планов GE по приобретению LM Wind в соответствии с нормами ЕС по слиянию компаний", - отмечается в документе.

В частности, 11 января 2017 года GE сообщила в своем уведомлении о планах приобретения LM Wind, что на тот момент она не производила шельфовые ветряные турбины мощностью более 6 МВт. В то же время Еврокомиссия установила, что в начале 2017 года GE уже предлагала своим клиентам 12-мегаваттные ветряные турбины, предназначенные для размещения на морском шельфе. В феврале 2017 года GE исправила эту информацию и в марте 2017 года Еврокомиссия разрешила ей приобрести компанию LM Wind, однако это не спасло американский энергоконцерн от штрафа за дачу ложных показаний. Еврокомиссия пояснила, что вынесение решения о штрафе не отменяет выданное GE разрешение на поглощение LM Wind.