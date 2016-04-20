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    ​Еврокомиссия официально предложила Украине отменить визовый режим

    Предложение ЕК должны одобрить большинство стран-членов ЕС и Европейский парламент

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Еврокомиссия (ЕК) официально предложила Украине отмену визового режима.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

    "Еврокомиссия сегодня предлагает безвизовый режим для граждан Украины", - сказал он.

    Теперь предложение ЕК, внесенное несмотря на результаты референдума в Нидерландах, должны одобрить большинство стран-членов ЕС и Европейский парламент. 

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