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Еврокомиссия одобрила выделение Венгрии 4,6 млрд евро на зеленую энергетику

Еврокомиссия одобрила выделение Венгрии 4,6 млрд евро на зеленую энергетику Еврокомиссия (ЕК) одобрила подготовленный Будапештом план в рамках европейской программы по переходу на зеленую энергетику REPowerEU, который предусматривает предоставление Евросоюзом Венгрии финансирования на уровне 4,6 млрд евро.
Другие страны
23 ноября 2023 г. 16:06
Еврокомиссия одобрила выделение Венгрии 4,6 млрд евро на зеленую энергетику

Еврокомиссия (ЕК) одобрила подготовленный Будапештом план в рамках европейской программы по переходу на зеленую энергетику REPowerEU, который предусматривает предоставление Евросоюзом Венгрии финансирования на уровне 4,6 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении этого органа ЕС.

"Еврокомиссия утвердила венгерский раздел программы REPowerEU объемом 4,6 млрд евро, который должен дополнить план восстановления и повышения устойчивости этой страны [после пандемии COVID-19]", - сказано в сообщении.

Одобрение программы для Венгрии не связано с предстоящим голосованием по вопросу о вступлении Украины в ЕС, утверждают в ЕК.

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