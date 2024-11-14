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Еврокомиссия одобрила выделение Украине €4,1 млрд

Еврокомиссия одобрила выделение Украине €4,1 млрд Еврокомиссия (ЕК) дала позитивную оценку выделению Киеву второго транша макрофинансовой помощи в 4,1 млрд евро из Европейского фонда поддержки Украины.
Другие страны
14 ноября 2024 г. 20:20
Еврокомиссия одобрила выделение Украине €4,1 млрд

Еврокомиссия (ЕК) дала позитивную оценку выделению Киеву второго транша макрофинансовой помощи в 4,1 млрд евро из Европейского фонда поддержки Украины.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба организации.

"Еврокомиссия постановила, что Украина удовлетворительно выполнила все девять пунктов обязательств в сфере реформ, необходимых для этого платежа", - отметили в ЕК, уточнив, что он будет переведен Украине после утверждения Советом ЕС.

Критерии, по которым оценивались проведенные Киевом реформы, касались борьбы с коррупцией, условий для бизнеса, правил рынка труда, норм энергетического рынка и охраны окружающей среды, говорится в сообщении.

После перечисления этого транша по линии Фонда поддержки Украины Киев получит в общей сложности 16,1 млрд евро, отметили в ЕК.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası Ukraynaya 4,1 milyard avro ayırmağı təsdiqləyib

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