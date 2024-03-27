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Еврокомиссия оценила уровень террористической угрозы в Европе

Еврокомиссия оценила уровень террористической угрозы в Европе Решения Франции и Германии повысить уровень террористической опасности отражают возросшие риски.
Другие страны
27 марта 2024 г. 01:42
Еврокомиссия оценила уровень террористической угрозы в Европе

Решения Франции и Германии повысить уровень террористической опасности отражают возросшие риски.

Как передает Report, об этом заявили "РБК" в Еврокомиссии (ЕК), отвечая на вопрос, как в Европе оценивают уровень угрозы после теракта в "Крокус Сити Холле".

"В условиях роста геополитической напряженности возрастает необходимость в повышении бдительности, как мы заметили осенью прошлого года после нападений в Брюсселе и Аррасе. Государства — члены ЕС самостоятельно оценивают уровень террористической угрозы. Например, недавние решения (о повышении уровня террористической угрозы — ред.) во Франции и Германии отражают возросшие риски", — заявили в пресс-службе ЕК.

В ведомстве отметили, что там постоянно корректируют оценку террористической опасности и полагаются на данные, предоставленные Разведывательным и ситуационным центром ЕС (EU INTCEN) и Европолом.

"В целом вопросы безопасности и борьбы с терроризмом регулярно обсуждаются на уровне ЕС, особенно в соответствующих рабочих группах Евросовета", — заявили в Еврокомиссии.

Ранее The New York Times со ссылкой на экспертов и представителей западных разведок сообщила, что после теракта в «Крокус Сити Холле» риск террористической опасности в Европе вырос.

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