Еврокомиссия объявила о гуманитарной помощи Украине и Молдове

Европейская комиссия (ЕК) объявила о новой программе чрезвычайных укрытий и зимних сооружений для Украины, а также о гуманитарной помощи для наиболее нуждающегося украинского и молдавского населения.

Европейская комиссия (ЕК) объявила о новой программе чрезвычайных укрытий и зимних сооружений для Украины, а также о гуманитарной помощи для наиболее нуждающегося украинского и молдавского населения.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил находящийся в Украине член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

По его словам, предстоящая зима, вероятно, принесет Украине серьезные проблемы.

"Мы должны быть к этому готовы. Благодаря нашему резерву rescEU (спасательного компонента механизма гражданской защиты ЕС - ред.) будет возможно немедленно развернуть временные убежища в трех разных областях Украины", - отметил он.

Он также сообщил, что ЕС увеличивает финансирование гуманитарной помощи, выделяя еще 175 млн евро на обеспечение образования, продовольствия, доступа к питьевой воде и защиты от холодной зимы наиболее уязвимых слоев населения.

В коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе, отмечается, что гуманитарная помощь ЕС этой зимой будет включать переброску на Украину запасов чрезвычайных укрытий и других предметов на общую сумму в 62,3 млн евро.

В целом, вместе с резервом жилья, размещенным в Румынии, ЕС сможет предоставить временное убежище до 46 тыс. человек. Из дополнительных 175 млн евро в виде гуманитарной помощи 150 млн евро выделено на операции на Украине, а 25 млн евро - в Молдавии, уточняют в ЕК.