Еврокомиссия объявила начало третьей волны коронавируса

Отмечается, что эта ситуация является поводом для ускорения вакцинации населения

В Европе началась третья волна распространения нового коронавируса. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС", — говорится в сообщении официального представителя.

Отмечается, что эта ситуация является поводом для ускорения вакцинации населения.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в Европейском союзе. Главной причиной такого положения дел фон дер Ляйен считает замедление темпов вакцинации жителей стран Евросоюза.