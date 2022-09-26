Еврокомиссия обсуждает предоставление убежища уклоняющимся от мобилизации россиянам

Еврокомиссия (ЕК) активно обсуждает со странами Евросоюза (ЕС) возможность приема граждан России, уклоняющихся от мобилизации, однако окончательное решение по предоставлению убежища - компетенция государств - членов Союза.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Анита Хиппер.
"Евросоюз должен гарантировать право въезда для граждан РФ, стремящихся получить убежище в условиях частичной мобилизации, Еврокомиссия намерена обсудить со странами ЕС вопрос о возможности выдачи гуманитарных виз этим лицам", - отметила она.
Встречи рабочих групп ЕС по данному вопросу продлятся до 26 сентября.
По словам Хиппер, в конечном счете вопрос о предоставлении убежища и права въезда в страны ЕС находится в компетенции государств - членов Союза.