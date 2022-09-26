Еврокомиссия обсуждает предоставление убежища уклоняющимся от мобилизации россиянам

Еврокомиссия (ЕК) активно обсуждает со странами Евросоюза (ЕС) возможность принятия граждан России, уклоняющихся от мобилизации. Встречи рабочих групп ЕС по данному вопросу продлятся до 26 сентября.

Еврокомиссия (ЕК) активно обсуждает со странами Евросоюза (ЕС) возможность приема граждан России, уклоняющихся от мобилизации, однако окончательное решение по предоставлению убежища - компетенция государств - членов Союза.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Анита Хиппер.

"Евросоюз должен гарантировать право въезда для граждан РФ, стремящихся получить убежище в условиях частичной мобилизации, Еврокомиссия намерена обсудить со странами ЕС вопрос о возможности выдачи гуманитарных виз этим лицам", - отметила она.

Встречи рабочих групп ЕС по данному вопросу продлятся до 26 сентября.

По словам Хиппер, в конечном счете вопрос о предоставлении убежища и права въезда в страны ЕС находится в компетенции государств - членов Союза.