Еврокомиссия обнаружила в бюджете Греции нехватку около 5 млрд евро

Еврокомиссия в среду опубликует специальный доклад по ситуации в греческой экономике и о влиянии на нее пакета правительственных льгот населения. В докладе говорится о "дыре" в 4,75 миллиарда евро в бюджете Греции на двухлетний период 2019–2020 годы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, представители кредиторов считают "дыру" результатом недавно объявленных премьером Алексисом Ципрасом мер.

В частности, в отчете бюджетный разрыв оценивается в 1% ВВП (1,85 миллиарда евро) на 2019 год и 1,5% ВВП (2,9 миллиарда евро) на 2020 год. Правительство Греции брало обязательство достижения первичного профицита в размере 3,5% ВВП.