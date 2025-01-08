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Еврокомиссия не видит риска пандемии в Европе из-за вируса в Китае

Еврокомиссия не видит риска пандемии в Европе из-за вируса в Китае Евросоюз не видит необходимости готовиться к новой пандемии из-за распространения вируса в Китае - метапневмовируса.
Другие страны
8 января 2025 г. 16:26
Еврокомиссия не видит риска пандемии в Европе из-за вируса в Китае

Евросоюз не видит необходимости готовиться к новой пандемии из-за распространения вируса в Китае - метапневмовируса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила представитель Еврокомиссии Ева Грнцирова.

"Сейчас нет необходимости готовиться к пандемии, мы осведомлены о ситуации в Китае, наше медицинское агентство следит за ситуацией, она также будет обсуждаться на комитете по здравоохранению в ближайшие недели", - сказала она.

Управление по контролю и профилактике заболеваний КНР ранее сообщило о вспышке вируса в северных провинциях.

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