Еврокомиссия не видит риска пандемии в Европе из-за вируса в Китае

Евросоюз не видит необходимости готовиться к новой пандемии из-за распространения вируса в Китае - метапневмовируса.

Евросоюз не видит необходимости готовиться к новой пандемии из-за распространения вируса в Китае - метапневмовируса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила представитель Еврокомиссии Ева Грнцирова.

"Сейчас нет необходимости готовиться к пандемии, мы осведомлены о ситуации в Китае, наше медицинское агентство следит за ситуацией, она также будет обсуждаться на комитете по здравоохранению в ближайшие недели", - сказала она.

Управление по контролю и профилактике заболеваний КНР ранее сообщило о вспышке вируса в северных провинциях.