Еврокомиссия намерена запретить одноразовые пластиковые изделия

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Еврокомиссия предложила запретить одноразовые пластиковые бытовые изделия, в первую очередь столовые приборы (ложки и вилки, стаканчики, тарелки), с целью сокращения загрязнения пластиком мирового океана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, представляя новый проект "пластиковой директивы" Еврокомиссии.

При этом пластиковые бутылки запрещать не будут, но их производителей заставят вложиться в их сбор и переработку. В список вошли пластиковые стаканчики, тарелки, ложки и вилки, трубочки для коктейлей, подносы и ряд других изделий.

Он подчеркнул, что ЕС не намерен запрещать производство пластиковых бутылок, "но намерен гарантировать, чтобы они максимально часто попадали в переработку".

"Еврокомиссия поставила задачу к 2025 году довести переработку до 90% всех произведенных пластиковых бутылок", - сообщил Тиммерманс.

ЕК рассчитывает, что директива сможет вступить в силу уже в этом году после ее одобрения Европарламентом и Советом ЕС.