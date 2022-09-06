Еврокомиссия намерена предоставить Украине дополнительные 5 млрд евро

Еврокомиссия намерена предоставить Украине дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи на этой неделе.

Еврокомиссия намерена предоставить Украине дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи на этой неделе.

Как передает Report, об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в Twitter, комментируя встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Ситуация на местах в Украине по-прежнему требует нашей неослабевающей поддержки. Помимо 10 миллиардов евро, которые уже предоставили, на этой неделе мы предложим дополнительные 5 млрд евро в виде макрофинансовой помощи. ЕС будет рядом с Украиной столько, сколько потребуется", - отметила глава Еврокомиссии.