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Еврокомиссия намерена предоставить Украине дополнительные 5 млрд евро

Еврокомиссия намерена предоставить Украине дополнительные 5 млрд евро Еврокомиссия намерена предоставить Украине дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи на этой неделе.
Другие страны
6 сентября 2022 г. 07:04
Еврокомиссия намерена предоставить Украине дополнительные 5 млрд евро

Еврокомиссия намерена предоставить Украине дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи на этой неделе.

Как передает Report, об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в Twitter, комментируя встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Ситуация на местах в Украине по-прежнему требует нашей неослабевающей поддержки. Помимо 10 миллиардов евро, которые уже предоставили, на этой неделе мы предложим дополнительные 5 млрд евро в виде макрофинансовой помощи. ЕС будет рядом с Украиной столько, сколько потребуется", - отметила глава Еврокомиссии.

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