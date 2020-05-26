Чиновники Еврокомиссии возвращаются на работу из офиса

Еврокомиссия официально начала поэтапное восстановление нормальной работы своих служащих в офисах после карантина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии на онлайн-брифинге в Брюсселе.

"В понедельник Еврокомиссия начала поэтапное восстановление работы своего персонала в офисе после карантина", - заявил он.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.