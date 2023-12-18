Еврокомиссия начала расследование против соцсети X

Еврокомиссия сообщила о начале расследования против соцсети X (ранее Twitter).

Еврокомиссия сообщила о начале расследования против соцсети X (ранее Twitter).

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это расследование - первое в рамках принятого в прошлом году в ЕС закона о рынке цифровых услуг (Digital Services Act - DSA).

Регулятор в числе прочего собирается изучить, не нарушила ли X требования по удалению нелегального контента, а также достаточно ли компания делает для борьбы с манипуляциями и дезинформацией на платформе.

Как пишут СМИ, расследование может быть связано с поведением X после атаки боевиков палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Тогда еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон направил владельцу X Илону Маску требование удалить дезинформацию с платформы, заявив, что соцсеть используется для распространения незаконного контента и недостоверной информации в условиях кризиса на Ближнем Востоке.

Маск в ответ на это попросил еврокомиссара привести конкретные примеры дезинформации в X и перечислить нарушения. Сегодня после начала расследования X заявила, что соблюдает DSA и сотрудничает с регулятором.