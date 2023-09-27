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Еврокомиссия начала подготовку реформ ЕС для нового расширения

Еврокомиссия начала подготовку реформ ЕС для нового расширения Еврокомиссия (ЕК) считает новое расширение Евросоюза (ЕС) геополитической необходимостью и начинает подготовку необходимых для этого реформ политики и институтов ЕС.
Другие страны
27 сентября 2023 г. 13:29
Еврокомиссия начала подготовку реформ ЕС для нового расширения

Еврокомиссия (ЕК) считает новое расширение Евросоюза (ЕС) геополитической необходимостью и начинает подготовку необходимых для этого реформ политики и институтов ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

"Новое расширение Евросоюза - это не только зов истории, это геополитическая необходимость. Мы должны заложить видение нашего успешного расширения, поэтому Еврокомиссия начала предшествующий приему новых стран анализ ряда политик Евросоюза, чтобы решить, как наши институты, наш бюджет, наши гарантии безопасности будут работать [после расширения ЕС]", - сказала фон дер Ляйен.

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Версия на английском языке European Commission begins preparing reforms for new enlargement

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