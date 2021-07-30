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Еврокомиссия начала подготовку к глобальной катастрофе

Еврокомиссия начала подготовку к глобальной катастрофе Европейская комиссия разработала руководство, обязывающее предприятия в Евросоюзезаняться проверкойна прочность новых дорог и объектов энергетики, чтобы подготовиться к надвигающейся глобальной катастрофе.
Другие страны
30 июля 2021 г. 19:15
Еврокомиссия начала подготовку к глобальной катастрофе

Европейская комиссия разработала руководство, обязывающее предприятия в Евросоюзе заняться проверкой на прочность новых дорог и объектов энергетики, чтобы подготовиться к надвигающейся глобальной катастрофе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что только объекты, соответствующие требованиям безопасности в условиях изменяющегося климата, смогут претендовать на дополнительную финансовую поддержку.

По новым требованиям, застройщики автомобильных и железных дорог, а также электростанций должны обеспечить их надежность при наводнениях и засухах. Причем эксперты прописали, какие именно требования необходимо соблюдать и какое оборудование нужно применять для борьбы с последствиями изменения климата.

"Определенный уровень так называемой "защиты от климата" необходим для доступа к финансированию, включая "справедливый переходный фонд" ЕС в 17,5 миллиарда евро, чтобы помочь регионам, зависящим от ископаемого топлива, стать более экологичными", - говорится в публикации.

Руководство Еврокомиссии предписывает застройщикам учитывать возможные риски при строительстве и корректировать проекты в случае выявления уязвимостей перед изменением климата. Также компании обязали рассчитать объем выбросов парниковых газов от запускаемых проектов, чтобы суметь к 2050 году достичь нулевого уровня загрязнения.

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