Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Microsoft

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении корпорации Microsoft.

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении корпорации Microsoft.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В центре расследования - корпоративный мессенджер Teams, который компания привязала к пакету Office 365 и продает их как единый продукт. В Еврокомиссии заявили, что такая практика связывания в одно предложение разных продуктов может быть неконкурентной.

"Мы должны гарантировать, что рынок этих продуктов остается конкурентным, и компании свободны в выборе продуктов, которые лучше всего отвечают их потребностям. Вот поэтому мы начали расследование того, не является ли связывание офисных пакетов Microsoft с Teams нарушением норм конкуренции в ЕС", - заявила вице-президент Еврокомиссии по цифровой политике и еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Расследование связано с поданной еще в 2020 году жалобой другого корпоративного мессенджера - Slack, принадлежащего компании Salesforce. По его мнению, Microsoft злоупотребляет доминирующим положением на рынке и навязывает своим бизнес-клиентам Teams.