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Еврокомиссия на следующей неделе представит новые меры по милитаризации промышленности

Еврокомиссия на следующей неделе представит новые меры по милитаризации промышленности Еврокомиссия (ЕК) представит на следующей неделе новый пакет мер по милитаризации европейской промышленности.
Другие страны
12 июня 2025 г. 19:06
Еврокомиссия на следующей неделе представит новые меры по милитаризации промышленности

Еврокомиссия (ЕК) представит на следующей неделе новый пакет мер по милитаризации европейской промышленности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, выступая на пресс-конференции в Риме по итогам встречи министров иностранных дел в формате "Веймар плюс".

"На следующей неделе Еврокомиссия предложит новые меры по повышению гибкости в организации военных заказов и облегчению доступа (для предприятий ВПК) к финансированию", - заявила она.

Каллас подчеркнула, что Еврокомиссия будет продолжать адаптировать и совершенствовать свою стратегию милитаризации ЕС, которая предусматривает привлечение до 800 млрд евро заемных средств, в том числе 150 млрд евро на уровне Евросоюза для инвестиций в европейский ВПК.

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