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    Еврокомиссия: на переговорах "нормандской четверки" в Минске возможен прорыв

    Участники переговоров по Украине понимают, что пришло время найти выход из кризиса

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Европейской комиссии надеются, что на переговорах "нормандской четверки" по Украине 11 февраля в Минске возможен решающий прорыв. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, такое мнение высказал по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза еврокомиссар по европейской политике соседства и расширения Йоханнес Хан.

    Кроме того, еврокомиссар отметил, что все участники переговоров по Украине "понимают, что пришло время найти выход из кризиса".

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