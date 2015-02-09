Еврокомиссия: на переговорах "нормандской четверки" в Минске возможен прорыв

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Европейской комиссии надеются, что на переговорах "нормандской четверки" по Украине 11 февраля в Минске возможен решающий прорыв. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, такое мнение высказал по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза еврокомиссар по европейской политике соседства и расширения Йоханнес Хан.

Кроме того, еврокомиссар отметил, что все участники переговоров по Украине "понимают, что пришло время найти выход из кризиса".