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Еврокомиссия на год продлила бесплатный роуминг для украинцев

Еврокомиссия на год продлила бесплатный роуминг для украинцев Еврокомиссия продлила бесплатный роуминг для беженцев из Украины. Комиссия способствовала заключению соглашения о продлении договоренности, подписанной в апреле 2022 года, между 22 европейскими и семью украинскими операторами.
Другие страны
10 июля 2023 г. 20:42
Еврокомиссия на год продлила бесплатный роуминг для украинцев

Еврокомиссия продлила бесплатный роуминг для беженцев из Украины. ЕК способствовала заключению соглашения о продлении договоренности, подписанной в апреле 2022 года, между 22 европейскими и семью украинскими операторами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на УНИАН.

"Орган европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) следит за влиянием соглашения. Последние данные показывают, что оно оказалось эффективным, позволив операторам предоставлять доступные звонки через границы. Что касается межоператорских тарифов на трансграничные звонки, то операторы в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), которые являются частью соглашения, имеют значительно более низкие тарифы, чем те операторы, которые его не подписали", – отмечается в сообщении.

Параллельно Комиссия готовится к интеграции Украины в зону роуминга ЕС, что обеспечит более стабильное и долгосрочное решение.

В апреле 2023 года комитет ассоциации ЕС-Украина принял предложение Комиссии о присоединении Украины к правилам роуминга ЕС. Следующим шагом для Украины является полное согласование своего законодательства с законодательством ЕС, а затем последует принятие окончательного решения Советом Европейского Союза.

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